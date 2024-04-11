Меморіал: вбиті росією. Вячеслав Гончарук, 45 років, Запоріжжя, квітень

Вбиті росією. Вячеслав Гончарук загинув від ворожого удару по Запоріжжю – поруч загинуло ще двоє людей. Чоловік жив заради сім’ї. Мріяв до нового року добудувати будинок. У нього залишилося четверо дітей…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вячеслав Гончарук

Вячеслав Гончарук загинув 8 квітня 2024 року від російського обстрілу Запоріжжя. Близько 12:30 одна з ракет ворога влучила в місцеве підприємство. Поряд із Вячеславом загинуло ще двоє цивільних людей.

Вячеславові було 45 років. Народився у місті Сімферополь. Навчався у Національному університеті «Запорізька політехніка». Працював у Запоріжжі на підприємстві, зокрема в цеху з виробництва вікон. Разом із дружиною виховував чотирьох дітей.

«Він був найпрацьовитішим з усіх моїх знайомих, з того гарту людей, які вміють все: і по дереву, і по металу, і по машині, і по городу. Мріяв до нового року добудувати будинок, в суботу планував стелити паркет, а в неділю – підживлювати полуницю. Кожну хвилину свого життя дбав про те, щоб не гаяти час. Славік жив заради сім’ї, був опорою для всіх нас…», – написала сестра дружини загиблого, Альона

У Вячеслава залишилися дружина, четверо дітей та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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