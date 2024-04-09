Меморіал: вбиті росією. Олена Коваленко, 55 років, Харківщина, березень

Вбиті росією. Олена Коваленко багато років працювала у місцевій школі, де викладала образотворче мистецтво, музичне мистецтво, а потім – художню культуру. Того дня родина планувала евакуюватися, але не встигла. Росіяни вдарили керованими бомбами. Загинули також друзі родини.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Коваленко

15 лютого 2024 року Олена Коваленко постраждала від російського удару керованими авіабомбами по селу Чорне Харківської області. Разом із чоловіком вона потрапила до лікарні. Проте врятувати життя Олени не вдалося. 5 березня вона померла.

На місці від того обстрілу загинули також друзі сім’ї: Тетяна Єрохіна з чоловіком Сергієм та племінницею Софією. Вони разом планували евакуюватися з Чорного саме того дня, але не встигли.

Олені Коваленко було 55 років. Жила у селі Чорне. Багато років працювала у місцевій школі, де викладала образотворче мистецтво, музичне мистецтво, а потім – художню культуру. Останні кілька років була вчителькою у Приколотнянському ліцеї на Харківщині.

«Це велика втрата для нашого ліцею, для нашої Чорненської школи. Олена Федорівна була вчителькою вищої категорії, мала безліч нагород, а головне мала творчий талант, який прищеплювала своїм учням. Вона назавжди залишиться у наших серцях», – написала Світлана Гусєєва, яка знала загиблу «Вона була доброю, ввічливою людиною, хорошою колегою. Досвідчена вчителька, яка брала участь у різноманітних конкурсах. Ніколи нікому не відмовляла в допомозі», – додала Тетяна Корякіна, колишня колега

Поховали Олену Коваленко у селі Чорне. У неї залишилися чоловік, доньки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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