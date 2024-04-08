Меморіал: вбиті росією. Олена Іванішина, 73 роки, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Олена Іванішина хотіла допомогти синові знайти його доньку. Їх автівку розстріляли – всі загинули. Жінка у 33 роки стала вдовою. Самостійно виростила двох синів. Її пригадують позитивною і життєлюбною…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Іванішина

73-річна Олена Івашиніна загинула від обстрілу Маріуполя 12 березня 2022-го.

Того дня до неї у Кальміуський район приїхав син Олександр із сусідом.

«Син казав, що їде по доньку, яка жила у тітки на 23-ому мікрорайоні. Проте де саме, він точно не знав. А Олена могла показати будинок. Вона сіла в автівку і вони поїхали. На вулиці Тополиній авто розстріляли. Олена, Олександр і сусід загинули від прямого влучання снаряду», – розповіла близька подруга Олени, Анна Алевтина

Олена Іванівна народилася і виросла в Маріуполі. У 33 роки стала вдовою. Самостійно виростила двох синів. Її пригадують позитивною і життєлюбною.

«Тітка Олена – яскрава, красива, з тих, що можуть обертати планету. Чоловік Олег рано помер, хлопці були ще маленькі. Олена більше так і не одружилася. Навчилася водити авто. А ще й могла його сама відремонтувати. Тітка Олена вміла дружити. Вміла допомагати так, що тобі не соромно було приймати допомогу», – згадала сусідка Тетяна «Оленка, як же її не вистачає! Ми дружили багато років! Це була найчуттєвіша людина! Такої любові до життя і людей я практично не зустрічала. Оптимістка! За найменшим покликом завжди поспішала на допомогу! Допомагала своїм дітям! Її золоті руки дуже багатьом допомогли – і з ремонтом, і з масажем. Вона прекрасно співала – не лише вдома, а й у хорі. Мала чудове почуття гумору. Про Івашиніну Олену Іванівну можна говорити безкінечно. Пам’ятаю її, люблю і дуже сумую!», – зазначила Анна Алевтина

Останки Олени спершу поховали на городі старшого сина. Тіло молодшого сина забрала дружина і поховала на своєму городі. 19 жовтня 2023-го загиблих перепоховали на кладовищі селища Сєдове.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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