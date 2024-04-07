Меморіал: вбиті росією. Віталій Савенко, 47 років, Маріуполь, березень

Вбиті росією. Віталій Савенко отримав смертельні поранення й загинув на місці. Поранену дружину віднесли в місцеву лікарню. 2 квітня відділення, де лежала жінка, обстріляли… Вона змогла вистрибнути з другого поверху палаючого приміщення, але отримала страшні опіки і померла через декілька днів.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталій Савенко

Віталій Савенко загинув у Маріуполі 29 березня 2022 року.

Віталію було 47 років. Разом із Катериною працював на підприємстві «Метінвест». Жили у Кальміуському районі міста, неподалік металургійного комбінату імені Ілліча. Виховували доньку.

Повномасштабне російське вторгнення застало родину у Маріуполі. Під час повторного обстрілу поряд із будинком, де вони перебували, Віталій отримав смертельні поранення й загинув на місці. Його тіло знайшли перед домом.

Поранену дружину віднесли в місцеву лікарню. 2 квітня відділення, де лежала жінка, обстріляли, багато хто думав, що вона загинула під час пожежі того ж дня. Та Катерина Савенко прожила до 4 квітня і померла від поранень.

Вона змогла вистрибнути з другого поверху палаючого приміщення, але отримала страшні опіки.

Віталія з дружиною поховали у Маріуполі.

Щоденник Катерини , який вона вела з першого дня повномасштабного вторгнення до дня поранення, можна прочитати тут: 34 пекельних дні: оприлюднено щоденник Катерини Савенко з Маріуполя

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/