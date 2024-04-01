Меморіал: вбиті росією. Світлана Акулова, 48 років, Харківщина, січень

Вбиті росією. Світлана Акулова була дуже творчою, брала участь у художній самодіяльності, різноманітних конкурсах. Виступала, співала на сцені. Скромна, добра, світла людина…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Світлана Акулова

Життя 48-річної Світлани Акулової обірвав ворожий обстріл села Вільхуватка, що в Купʼянському районі Харківщини. 10 січня 2024 року російська армія скинула на село керовані авіабомби, одна з яких потрапила на територію приватного сектору. Унаслідок вибуху Світлана загинула на місці.

Світлана Акулова народилася 27 березня 1975 року. Ходила до Вільхуватської школи. Багато років працювала вихователькою у Харківському обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей «Надія». У вільний час обожнювала вʼязати та шити.

«Вона була дуже творчою людиною. Іще з дитинства Світлана брала участь у художній самодіяльності, різноманітних конкурсах. Виступала, співала на сцені в школі та нашому будинку культури. Скромна, добра, світла людина. Підтримувала гарні стосунки з колегами, а вихованці нашого притулку дуже її любили й поважали, як і все село», – розповіла товаришка і колега Світлани, Тетяна Гусєва.

Світлану Акулову поховали у селі Вільхуватка на центральному кладовищі. У неї залишилися мама, брат, донька та син.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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