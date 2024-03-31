Меморіал: вбиті росією. Дмитро Левковський, 30 років, Київ, грудень

Вбиті росією. Дмитро Левковський вважався зниклим безвісти, але його загибель, на жаль, було підтверджено за допомогою ДНК-експертизи.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дмитро Левковський

Життя Дмитра Левковського відібрав російський обстріл Києва 29 грудня 2023 року. Спершу чоловік вважався зниклим безвісти, його загибель підтвердили з допомогою ДНК-експертизи. Загалом відомо про понад 30 людей, чиї життя відібрала та атака ворога.

Дмитру Левковському було 30 років. Він родом із Бучі Київської області, випускник місцевого ліцею №4. Працював слюсарем механоскладальних робіт четвертого розряду на державному підприємстві. Обожнював подорожувати та захоплювався спортом. Вільний час після роботи та у вихідні приділяв родині.

Про нього відгукуються, як про доброзичливу, турботливу, сміливу і мудру людину.

«Найкращий син, брат, хрещений батько і коханий чоловік. У нього виходило знаходити спільну мову з будь-ким. Дмитро завжди намагався допомагати тим, хто цього потребував та жив із переконанням, що будь-яку проблему можна вирішити, варто лише цього захотіти, – розповіла його кохана Валерія Саакян. – Він був і залишається моїм світом. Ми жили одне одним… Діма оточив мене своїм великим коханням, поруч із ним всі проблеми здавались дрібницями, бо я була під його надійним захистом і нічого не боялася. Я безмежно кохаю його та сумую…»

У Дмитра Левковського залишилися батьки, сестра, кохана дівчина та племінниці.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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