Меморіал: вбиті росією. Вероніка Хіцай, 8 років, Запоріжжя, березень

Вбиті росією. Вероніка Хіцай загинула разом з татом під час масштабної атаки ворога. Обожнювала малювати, гратися з тваринами, готувати разом з мамою і дивитися серіал «Будиночок на щастя»…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вероніка Хіцай

8-річна Вероніка Хіцай загинула у Запоріжжі 22 березня 2024 року. Під ранок того дня російські військові вкотре атакували місто. Дівчинка з рідними жила у будинку в приватному секторі, який армія РФ зруйнувала. Поряд не стало її тата, Бориса Хіцая.

Вероніка була родом із Запоріжжя. Навчалась у місцевій школі №29. Обожнювала малювати і гратися з тваринами. Дуже любила придумувати рецепти різноманітних смаколиків та готувати разом із мамою.

«Веронічка обожнювала дивитися серіал «Будиночок на щастя». Була справжнім неймовірно світлим янголям. Усі найкращі риси характеру – це про неї. Дуже дружелюбна, комунікабельна, гарна», – розповіла тітка Олена

У Вероніки Хіцай залишилися мама, бабуся, дідусь і дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/