Меморіал: вбиті росією. Олена Сиванич, 55 років, Миколаїв, березень

Вбиті росією. Олена Сиванич. Жінка виховала двох доньок – спортсменок міжнародного класу. Вона загинула від удару по підприємству, на якому працювала…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Сиванич

Життя Олени Сиванич обірвав російський удар по Миколаєву. 21 березня 2024 року ворог здійснив атаку по центру міста ракетою типу «Кинджал», яка розірвалася між будівлями. Того дня ще щонайменше шестеро людей отримали поранення.

Олені Леонідівні було 55 років. Вона виховала двох доньок, які стали спортсменками: Олена Волкова-Сиванич – майстриня спорту міжнародного класу зі стрибків на батуті, Світлана Малькова – чемпіонка Всесвітніх ігор-2017, бронзова призерка чемпіонату Європи-2018 у синхронних стрибках на батуті.

Жінка працювала у Миколаєві на промисловому підприємстві. Якраз туди під вечір 21 березня влучили окупанти.

У спорткомплексі цього ж підприємства колись почались перші тренування її дітей і їхній шлях у великий спорт.

«Олена вклала всю материнську любов та виховала двох талановитих спортсменок. Добра і світла людина», – написала Тетяна Шуйська, що знала загиблу

В Олени Сиванич залишилися доньки з родинами, онуки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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