Меморіал: вбиті росією. Марина Ялова, 37 років, Донеччина, березень

Вбиті росією. Марина Ялова – мама п’яти дітей. Загинула на очах у старшого сина, який потім став опікуном для своїх менших братиків і сестричок.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марина Ялова

Мама п’яти дітей Марина Ялова загинула 15 березня 2022 року в селі Верхньоторецьке Донецької області. Того дня вона разом із старшим сином Славою поверталася додому. Неподалік від них упав снаряд. За мить розірвався ще один. Хлопця контузило. Коли він отямився, побачив, що мама лежить поруч. Від вибухової хвилі снаряда у Марини були ушкоджені внутрішні органи.

«Я намагався надати їй допомогу. Вона старалася дихати, попри біль, і сказала мені: «Зі мною все добре», – пригадує син.

Хлопець побіг кликати на допомогу. Але його мама померла від отриманих травм. Марині було 37 років.

Марина Ялова виросла в будинку-інтернаті. Бабуся, яка нею опікувалася, померла, коли їй було 10 років. За освітою Марина була пекаркою-кондитеркою. Вона завжди вчилася, розвивалася і досягала поставлених цілей. Останнім місцем роботи жінки був місцевий молодіжний центр, яким вона керувала.

«Мама була для дітей з цього центру подругою та психологом. Вона дуже любила дітей. Часто допомагала іншим багатодітним родинам, які були у скруті. Так само віддано дбала про нас. Ми завжди були чисто одягнені й нагодовані. Якби ви тільки знали, як же смачно готувала моя мама! Усі мої друзі любили її смаколики. Моя мама вміла все! У нас був чудовий дім, в якому мама сама робила ремонти й навчала цьому мене. Ще вона дуже любила перестановки робити. Мені це не подобалося, але я їй завжди допомагав», – розповідає Слава.

Марина Ялова дуже любила квіти. В її домі у кожній кімнаті стояли вазони. А у дворі був розкішний сад. Там росли вишня, черешня, яблунька, виноград і полуниці.

Також Марина любила в’язати й шити дітям костюми для виступів у школі. Слава хвалиться, що його образи завжди були найяскравіші.

Перед війною Марина з дітьми планувала відкрити у рідному селі магазин.

«Ми мали продавати там продукти. Казав мамі, щоб ще й пиво продавати. Але вона категорично була проти алкоголю. До речі, моя мама була дуже активна і, навіть народивши 5 дітей, легко сідала на шпагат», – гордо каже Слава.

Син розповідає, що мама завжди вчила дітей вірити в себе. «Ви все зможете!», – казала Марина своїм дітям. Тепер вони щодня згадують ці слова.

Старший син В’ячеслав став опікуном для своїх менших братиків і сестричок.

Сьогодні найбільша мрія дітей Марини – перепоховати маму, яка зараз похована на окупованій території їхнього села. Слава вірить, що вони обов’язково це зроблять.

У Марини Ялової залишилося п’ятеро дітей: В’ячеславу на момент її загибелі було 18 років, Данилу – 15, Олівії – 8, Тимуру – 10, Ніколетті – 11.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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