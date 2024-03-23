Меморіал: вбиті росією. Олександр Березний, 61 рік, Одеса, лютий

Вбиті росією. Про педагога згадують, як про світлу та порядну людину, доброго товариша, доброзичливого колегу. Разом з ним загинуло ще понад 20 людей.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Березний

Життя 61-річного Олександра Березного відібрав російський ракетний обстріл Одеси 15 березня 2024 року. Від цього удару ворога загинуло ще 20 людей.

Олександр був родом із Березівської громади на Одещині. У минулому – освітянин, майстер виробничого навчання з водіння у вищому Березівському професійному училищі «Одеської політехніки». Також обіймав посаду заступника директора з господарської частини позашкільного закладу освіти.

Про нього згадують, як про світлу та порядну людину, доброго товариша, доброзичливого колегу.

Досвідчений фахівець, добросовісний працівник, Олександр Зосимович користувався заслуженим авторитетом серед співробітників нашого закладу освіти. Його любили і педагоги, і здобувачі освіти. Він завжди щедро ділився своїми знаннями, щиро ділився добротою свого серця, – написав Вʼячеслав Вірич із Березівського ВПУ Олександр Зосимович був надзвичайно гарною людиною, чудовим професіоналом, добрим сімʼянином, чоловіком, батьком. Завжди добрий, щирий, усміхнений, тактовний, – додала колега Алла Ліщинська

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/