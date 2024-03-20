Меморіал: вбиті росією. Наталія Луговцова, 61 рік, Нікополь, лютий

Вбиті росією. “Обожнювала квіти і дуже любила тварин”. Наталія Луговцова загинула у рідному Нікополі внаслідок артилерійського обстрілу у лютому 2024 року.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Наталія Луговцова

Життя Наталії Луговцової обірвалося 28 лютого 2024 року в рідному Нікополі, що на Дніпропетровщині. Того дня орієнтовно о 15:00 російські військові вдарили по місту з артилерійської зброї.

Її сильно посікло осколками – так, що вона не вижила…, – розповіла подруга загиблої, Олександра

Наталії Луговцовій був 61 рік. Вона – родом із Нікополя Дніпропетровської області. Спершу працювала на місцевому кранобудівному заводі, а згодом вирощувала квіти в теплицях. Квіти вона обожнювала, а також дуже любила тварин. Мала власного домашнього улюбленця – собаку.

Вона була дуже хорошою людиною. Чуйна, доброзичлива. Усім приходила на допомогу, – розповіли Олександра та її донька Світлана. Вони знали Наталію і товаришували з нею

Чоловік Наталії Луговцової помер внаслідок хвороби, а потім жінка також втратила маму. У неї залишилися хрещена, троюрідна сестра і дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/