Меморіал: вбиті росією. Олександр Довбиш, 26 років, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Олександр Довбиш загинув разом із двома братами і товаришем. Хлопці хотіли забрати тіло двоюрідного брата Олександра.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Довбиш

26-річний Олександр Довбиш загинув 2 березня 2022-го разом із двома братами і товаришем Олегом Буциком біля села Деснянка, що на Чернігівщині. Чоловіки хотіли забрати тіло двоюрідного брата Ігоря Довбиша, який напередодні підірвався на міні, коли їхав із Чернігова у село.

Брати Довбиші з товаришем пішли, невдовзі селяни почули вибухи. Але що це було – обстріли чи підриви мін – ніхто не знає. Свідків трагедії немає.

«Орієнтовно 17 березня ми з іншими жінками відпросилися в окупантів, щоби сходити до Чернігова по їжу. Це єдиний раз за час окупації, коли ми вийшли з села. Я навмисне пішла тією стежкою, якою вони тоді йшли. І біля лісу побачила тіла усіх чотирьох», – пригадала Алла, дружина Володимира Довбиша, рідного брата Олександра

Чотирьох чоловіків поховали у квітні 2022 року – після того, як ЗСУ звільнили Чернігівщину від окупантів. На тому місці, де були тіла, працівники ДСНС знешкодили ще чимало мін.

Олександр Довбиш народився у селі Деснянка. Зростав із двома братами. Коли померли батьки, усі троє дітей навчалися в школі-інтернаті. Згодом Сашко здобував фах тракториста в Ніжині.

Після навчання їздив на заробітки, працював будівельником. Далі у хлопців сформувалася своя бригада, яка брала об’єкти для будівництва і ремонту.

Власної родини Олександр створити не встиг. Бабуся померла наприкінці січня 2024 року.

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