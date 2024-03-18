Меморіал: вбиті росією. Володимир Довбиш, 24 роки, Чернігівщина, березень

Вбиті росією. Володимир Довбиш разом з двома товаришами пішов на пошуки тіла брата, авто якого підірвалося на міні. Усі троє теж загинули…. Володимир працював фахівцем з благоустрою. Обожнював дітей.

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Володимир Довбиш

Володимир Довбиш загинув 2 березня 2022 року біля села Деснянка на Чернігівщині. Напередодні на міні підірвалося авто його двоюрідного брата – Ігоря Довбиша. Володимир разом з рідними братами Сергієм та Олександром і товаришем Олегом Буциком вирушили пішки по тіло. Незадовго після цього люди у селі почули вибух біля лісу, проте через окупацію не могли піти подивитися, що сталося.

Тіла чоловіків знайшла дружина Володимира – Алла Семирозум, коли разом з іншими жінками змогла піти до Чернігова по їжу.

«Я знайшла тіла хлопців за три кілометри від села. Точно не відомо, що сталося: то був обстріл чи вони теж підірвалися. Свідків немає. Я чула вибух, коли вони пішли, думала про те, що загинули… Але вірити не хотілося», – розповіла Алла.

Усіх чотирьох хлопців поховали у селі Деснянка у квітні 2022 року після звільнення Чернігівщини та розмінування територій.

Володимирові Довбишу було 24 роки. Народився у селі Деснянка. У дитинстві батьки померли і він з братами навчався і жив у інтернаті. Потім закінчив будівельний ліцей у Чернігові. Працював фахівцем з благоустрою.

«Володя обожнював дітей. Мої сини його дуже любили. Крім того, ми разом узяли під опіку дівчинку моїх друзів, які померли п’ять років тому. Він у всьому допомагав мені, підтримував. Ми мріяли про звичайне життя, але війна зруйнувала всі плани», – сказала Алла.

У Володимира Довбиша залишилася дружина.

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