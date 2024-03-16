Меморіал: вбиті росією. Валентина Брижа, 49 років, Кривий Ріг, березень

Вбиті росією. Валентина Брижа з Кривого Рогу загинула від російської ракети. Вона працювала бібліотекаркою. Любила кімнатні рослини, обожнювала тварин. Мала собаку… Потрапила під ворожий обстріл під час прогулянки з подругою

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Валентина Брижа

Життя Валентини Брижі відібрав російський обстріл Кривого Рогу на Дніпропетровщині. 12 березня 2024 року вона разом із подругою Анжелою Чувпило вийшли на прогулянку, коли одна з ракет ворога влучила у житлову дев’ятиповерхівку на Європейському бульварі. Наступного дня Валентина померла у лікарні від поранень. Її подруга загинула на місці.

Валентині Брижі було 49 років. У 1991-му вона закінчила школу №116 у Кривому Розі. Працювала бібліотекаркою. Любила кімнатні рослини, обожнювала тварин. Мала собаку.

«Валентина і моя мама давно були подругами. Вони вигулювали собак разом, любили пригоститися кавою. Знаю, що Валі подобалося фотографуватися, а ще вона багато жартувала. До людей була завжди привітна. Весела і мудра. Навіть мені, попри різницю у віці, було дуже легко з нею спілкуватися. Вона завжди могла підтримати слушною порадою. Я рада, що в житті моєї мами була така подруга», – розповіла Тетяна Крукунда, знайома Валентини Брижі

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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