Меморіал: вбиті росією. Анжела Чувпило, 55 років, Кривий Ріг, березень

Вбиті росією. Анжела Чувпило загинула під час ракетної атаки Кривого Рогу 12 березня 2024 року. Була гостинна і надзвичайно добра. Опікувалася тваринами, годувала їх, лікувала. Допомагала людям…

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анжела Чувпило

55-річна Анжела Чувпило загинула 12 березня 2024 року від російського ракетного обстрілу Кривого Рогу. Одне з влучань ворога було у житлову дев’ятиповерхівку на Європейському бульварі, 8. Разом із Анжелою загинуло ще 4 людини, зокрема, її подруга Валентина Брижа, яка померла у лікарні наступного дня.

Жінки мешкали у сусідньому будинку. Того вечора вийшли на прогулянку з собаками. У момент ракетного удару опинилися у самому його епіцентрі.

Анжела Чувпило народилася у Кривому Розі. Більшу частину життя працювала продавчинею. Останні два роки була доглядальницею літньої сусідки. Напередодні повномасштабного російського вторгнення втратила чоловіка. Жила з двома синами.

Нас у батьків четверо. Як вони завжди говорили: «три синочки і лапочка-дочка». Мама була така творча, мала багату фантазію. Вона писала вірші, танцювала, співала, доглядала за рослинами. Дуже смачно куховарила, часто пригощала нас усіх пиріжками. Була гостинна і надзвичайно добра. Опікувалася тваринами, годувала їх, лікувала. Допомагала людям. Колись, пригадую, привела додому безхатченка, дала йому їжі, одягу та трохи грошей, – розповіла Тетяна Крукунда, дочка загиблої

В Анжели Чувпило залишилося четверо дітей та троє онуків.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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