Меморіал: вбиті росією. Ольга Монастирна, 22 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Монастирна

Ольга Монастирна загинула у березні 2022 року, коли російські військові вдарили по Будинку звʼязку на проспекті Миру у Центральному районі Маріуполя.

Останки Ольги знайшли під завалами через два роки, коли окупанти взялися демонтувати будівлю. Серед кількох десятків загиблих дівчину вдалося ідентифікувати завдяки документам у її сумочці.

Ользі було 22 роки. Вона родом із Маріуполя, закінчила місцеву школу №3, а згодом Маріупольський державний університет, зокрема факультет іноземних мов. Працювала репетиторкою – навчала охочих німецької та англійської мов, а також була перекладачкою на фрилансі. Стажувалася у Німеччині і Великій Британії. Обожнювала поезію.

«Старанна, розумна, винахідлива – Ольга активно долучалася до заходів на рівні університету, міста й області, виступаючи на дебатах та інтелектуальних змаганнях. Для близького оточення вона була наче промінчик сонця – світла й весела, вміла радіти життю. Перед нею був відкритий весь світ… Проте вона не могла довго перебувати на чужині. Її серце було в рідній Україні поруч із батьками, в Маріуполі», – розповіли у виші, де навчалась дівчина

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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