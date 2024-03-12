Меморіал: вбиті росією. Олександр Терещук, 13 років, Бородянка, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Терещук

Життя Олександра Терещука обірвалося 2 березня 2022 року. Тоді російська армія бомбардувала житловий будинок на вулиці Центральній, 359 у селищі Бородянка на Київщині. 13-річний Сашко з батьками якраз перебував там – у їхніх друзів, родини Пісковців.

Поряд із хлопчиком загинули мама Ілона і батько Ігор, а також друзі родини. Той обстріл відібрав життя понад двох десятків людей.

«Вони ховались від обстрілів спершу у піцерії, але там почалася пожежа, і вирішили піти до друзів, де було світло, планували зарядити телефони… Самі ж мешкали неподалік – у пʼятиповерхівці, яка залишилась цілою», – розповіла сестра Сашка, Марина Сапсай

Сашко народився у Бородянці. Навчався у місцевому ліцеї №2. Обожнював компʼютерні ігри і гарно знався на техніці.

Мій братик був чуйним, спокійним, тихим. Я завжди казала, що це – дитина, поцілована янголом, настільки він був добрим і світлим хлопчиком, – додала Марина

Олександра Терещука поховали на кладовищі у Бородянці за кілька днів після того, як ЗСУ звільнили Київську область від окупантів. У нього залишилися сестра з чоловіком, племінники та дядько.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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