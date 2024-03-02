Меморіал: вбиті росією. Кіра Артюхова, 6 років, Харківщина, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кіра Артюхова

Шестирічна Кіра Артюхова загинула 28 лютого 2024-го у селищі Великий Бурлук на Харківщині. Вона з дідусем гуляла неподалік непрацюючої залізничної станції, коли туди російська армія скинула керовані авіабомби. На місце прибула «швидка», проте врятувати дівчинку не вдалося. Поряд обірвалося життя її дідуся Валерія Михайлова. Загинув також улюбленець дівчинки – собачка Міша.

Кіра була першокласницею, навчалася дистанційно. 12 квітня 2024 року їй мало виповнилися сім років. Дівчинка любила співати, малювати. З уроків – дуже подобалася математика. Також вона обожнювала проводити час із собачкою Мішею, якого батьки подарували на день народження.

«Це була кмітлива, розумна і весела дитина», – сказала хрещена Лілія Цебро

У Кіри Артюхової залишилися мама, бабуся, тато й інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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