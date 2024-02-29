Меморіал: вбиті росією. Віта Кузьменко, 48 років, Краматорськ, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віта Кузьменко

Життя 48-річної Віти Кузьменко відібрав російський ракетний удар по вокзалу в Краматорську Донецької області. Вранці 8 квітня 2022 року вона з доньками і мамою чекали на поїзд. Планували евакуюватися до західних областей України.

«Це трапилося на очах Олесі і Юлі – доньок Віти. Усі під час удару впали на землю. Довкола був дим. Коли люди потроху почали оклигувати та підійматися, дівчата побачили, що мама не встає. Кричали – чому, чому вона не підіймається? Віта була в крові, її бордова куртка стала чорною, на тілі – касетні порізи… Дівчатка кричали: «Мамочка, не помирай, ми не будемо ніколи сваритися». Ще запитували, чи мати їх чує, а вона кліпнула, з очей пустилась сльоза і все…» – розповіла сестра загиблої, Анна

Експертиза показала, що причиною смерті стала перерізана шийна артерія. Врятувати жінку було неможливо. Мама Віти, Тетяна Іванівна, того дня отримала поранення та дотепер проходить реабілітацію у Хмельницькому.

Віта Кузьменко була родом із Краматорська. Закінчила школу №9. Потім вступила до Харківської державної академії культури, де здобула фах бібліотекарки. Працювала завідувачкою у бібліотеці-філії №3 у рідному місті. Обожнювала квіти, вирощувала їх. Багато читала.

«Віта – спокійна, лагідна, мовчазна, усміхнена. Кожному і кожній прийшла б допомогу. На роботі її любили, поважали. Віта була у гарних стосунках зі своїми колегами. Справжня, щира українка, патріотка», – сказала Анна

Поховали Віту Кузьменко на Іванівському кладовищі в Краматорську. У неї залишилися дві доньки, мама, сестра, племінниці та племінник, похресник.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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