Меморіал: вбиті росією. Захисниця Віра Анатій, 36 років, Очаків, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віра Анатій

Молодший лейтенант Віра Анатій загинула 24 лютого 2022 року внаслідок ворожого ракетного обстрілу міста Очаків на Миколаївщині. Військова перебувала на одному з кораблів під час служби, коли в нього влучила ракета. Жінці назавжди 36 років.

Віра народилася в Очакові. Навчалася у школі №1. У 2007-му закінчила Інститут педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Того ж року одружилася. З чоловіком виховувала двох дітей. 2015 року жінка вирішила піти до війська і підписала контракт із Збройними Силами України. Служила начальником групи персоналу 29-го дивізіону надводних кораблів Головної військово-морської бази «Намив» Військово-морських сил ЗСУ. Брала участь в АТО на Донбасі, тоді ж отримала офіцерське звання.

24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного російського вторгнення, Віра продовжувала виконувати військовий обов’язок. Несла службу в Очакові, де й загинула. Деякий час її тіло не могли знайти.

Посмертно військовій присвоєно звання лейтенант та нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

«Ти назавжди в наших серцях. Царство небесне, моя подружко. Вічна пам’ять», – написала Крістіна Толкачова «Наша рідненька, ти залишила нам нестерпний біль, сльози, смуток… Спочивай з Богом. Царство Небесне, дорогенька наша Вірочка!» – написала Любов Анатій.

«Віро, ти йшла уперед без вагання,

Море гойдало на хвилях надію.

Доля зігріла щасливо коханням.

Чуєш? Без тебе навколо весніє!..

Віра – відважна донька України,

Ангел, що гріє з любов’ю дітей…

Птаха, що співом прийде солов’їним,

Туга усіх нерозквітлих ночей.

Віро, ти чуєш, струною озвися!

Віро, ти в щирій молитві живеш!

Віро, ти цвітом весняним родися!

Віро, ти морем навічно пливеш», – присвятила вірш загиблій журналістка Інна Гончар.

Захисницю поховали 20 березня 2022 року в селі Сербичани Чернівецької області, звідки родом її чоловік.

У Віри залишилися чоловік, син, донька, рідні та друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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