Меморіал: вбиті росією. Карина Толкачова, 23 роки, Херсонщина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Карина Толкачова

Меморіал: вбиті росією. Карина Толкачова, 23 роки, Херсонщина, січеньЖиття 23-річної Карини Толкачової відібрав російський обстріл селища Комишани на Херсонщині. Того ранку, 27 січня 2023 року, вона була на вулиці, коли ворог вдарив по селищу.

Карина народилась у Херсоні. Була одруженою, разом із чоловіком виховувала сина Іллю. Жила у селищі Комишани.

У вільний час Карина обожнювала випікати торти, малювати картини за номерами. Рідні та знайомі пригадують доброю, чуйною, життєрадісною.

«Вона була дуже веселою. Навіть не пам’ятаю, щоби коли-небудь у неї не було настрою. Карина багато усміхалась і була на позитиві», – розповіла хрещена Марина Глушакова

У Карини Толкачової залишилися мама, тато, чоловік, син та брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/