Меморіал: вбиті росією. Андрій Фастовецький, 23 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Андрій Фастовецький

Андрій Фастовецький загинув під час обстрілів у Маріуполі у першій декаді березня 2022 року. Він із родиною ховався від атак на місто у підвалі будинку, що в провулку Народному, 8. Там також загинули його мама Наталія, батько Сергій та сестра Анастасія.

Із-під завалів там не змогла вибратися і родина дівчини Андрія, Карини Пономаренко, й інші мешканці дому.

Андрієві Фастовецькому було 23 роки. Народився у Маріуполі. Навчався у місцевому будівельному фаховому коледжі, а згодом вступив до Приазовського державного технічного університету. Жив у Лівобережному районі з дівчиною Кариною. Працював механіком – ремонтував автобуси.

Андрій обожнював машини, брав участь у авто- та велопробігах. Любив грати у настільні ігри.

«Ми познайомилися з Андрієм у день народження нашої спільної знайомої. Карину, його дівчину, я знала довше. З Андрієм завжди було дуже приємно спілкуватися, він справляв надзвичайно позитивне враження… Запам’ятався цікавою людиною з гарним почуттям гумору. Із таким неймовірним теплом він дивився на свою дівчину…», – сказала подруга Єлизавета «Він був добрим і чуйним, ніколи не відмовляв, коли його про щось просили. Дуже позитивний», – додав близький друг Андрія, Олександр УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/