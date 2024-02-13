Меморіал: вбиті росією. Ольга Путятіна, 35 років, Харків, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Путятіна

Життя Ольги Путятіної відібрала російська армія 9 лютого 2024 року. Тієї ночі ворог атакував Харків безпілотниками. Влучили по нафтобазі. Стався витік пального, через що стрімко спалахнула пожежа, вогонь охопив житлові будинки.

Загорілося помешкання й Ольги та її родини. Її чоловік і троє їхніх неповнолітніх синів також загинули.

«Старшому Олексію було 7 років, середньому Михайлу – майже 4. Найменший – Павло, йому було лише кілька місяців. Сімʼя опинилася заручником вогню всередині свого ж будинку…», – розповіли у місцевій прокуратурі.

У будинку по сусідству обірвалося життя літнього подружжя.

Ользі Путяніній було 35 років. Вона працювала в органах прокуратури Харківської області з червня 2012-го. Зокрема, обіймала посаду прокурорки Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури. Про неї відгукуються як про життєрадісну та доброзичливу людину. Останнім часом Ольга перебувала у декретній відпустці.

Жінку поховали в одній могилі з молодшим сином.

Відео з церемонії прощання із родиною неможливо дивитися без сліз. Бабуся загиблих дітей проклинає росіян, які пітримують війну.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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