Меморіал: вбиті росією. Віктор Дєдов, 52 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Дєдов

Телеоператор і фотограф Віктор Дєдов загинув 11 березня 2022 року в Маріуполі. У квартиру його сім’ї прилетіли два ворожі снаряди. Осколок влучив у сонну артерію чоловіка, смерть настала миттєво.

Віктор народився і жив у Маріуполі. Здобув фах інженера-металурга в Приазовському державному технічному університеті. За спеціальністю не працював. Натомість 27 років присвятив телебаченню. Був старшим телеоператором на місцевому каналі «Сігма». Працював переважно в студії, але також їздив із журналістами на зйомки.

Деякий час Віктор був працівником каналу ТВ-7 та продакшн-студії в Києві. Опісля знову повернувся на «Сігму». Чоловік був професіоналом своєї справи і передавав досвід колегам. Був членом Національної спілки журналістів України.

Віктор дуже любив Маріуполь. Разом із краєзнавцем Сергієм Буровим понад 20 років знімав програму «Мариуполь. Былое», присвячену місту та його мешканцям.

Останні 5 років Віктор багато фотографував Маріуполь. Саме його світлини поширювали, щоби показати світу, яким красивим було місто до вторгнення російських військ.

З майбутньою дружиною Наталією Віктор познайомився на роботі. Ці стосунки жінка називає телероманом. Кохання переросло в шлюб, згодом у пари народився син.

«Він був чесним та справедливим. Добрим і з гарним почуттям гумору. Він був найкращим! Справжнім професіоналом, справжнім чоловіком та батьком! Справжнім сином та другом! Любив готувати. І на свята готував тільки він. Я була на підхваті. Любив нас із сином та батьків. Завжди переймався, щоби у нас все було добре», – розповіла дружина Наталія Дєдова

Віктор був дуже творчим. Грав на барабанах. Захоплювався велоспортом, багато їздив містом та за його межами.

З початку повномасштабної війни російські військові обстрілювали Маріуполь. Віктор з батьком, дружиною, сином і тещею були вдома, коли стався приліт у їхній будинок.

«Одна з його останніх фраз перед вбивством: «Я хочу залишитися вдома». Через 5 хвилини після цього його вбили. І він назавжди залишився для мене у квартирі», – ділиться дружина.

Рятуючись від обстрілів, рідні Віктора пішли до друзів у приватний сектор. Забрати його тіло не вдалося, адже заклинило двері. Сім’я евакуювалась із Маріуполя, не поховавши чоловіка. Певний час дружина думала, що тіло Віктора згоріло, адже на власні очі бачила, як палав будинок. У травні 2022-го їй вдалося поспілкуватися із сусідкою, яка залишилась у місті. Від неї Наталія дізналась, що російські окупанти забрали тіло Віктора та загиблої сусідки. Місце поховання чоловіка жінка шукала декілька місяців. Факт загибелі доводила через суд.

Віктор Дєдов похований у селищі Мангуш Маріупольського району. У нього залишились син, дружина, молодший брат, племінниця. Чоловіку назавжди 52.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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