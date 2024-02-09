Меморіал: вбиті росією. Віктор Хвостик, 72 роки, Нью-Йорк, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віктор Хвостик

Віктор Хвостик загинув 15 січня 2024 року внаслідок ворожої атаки на селище Нью-Йорк на Донеччині. Того дня він мав відзначати 72-й день народження.

Російські військові вдарили по селищу чотирма керованими авіабомбами. Після влучання обвалився під’їзд житлового будинку, під завалами опинилися п’ятеро людей. Пошукова операція тривала два тижні й попри постійні обстріли тіла загиблих деблокували.

Віктор Хвостик був родом із Донецької області. Багато років працював на фенольному заводі у Нью-Йорку, де обіймав посаду машиніста тепловоза. Останні роки був на пенсії. Полюбляв їздити на дачу, поратися по господарству.

«Мій дідусь був доброю, позитивною людиною… У нього відібрали життя у день його народження. Нас, онуків і дітей, залишили без люблячого, турботливого дідуся і батька», – сказала онучка загиблого, Анастасія Тімофєєва

У Віктора Хвостика залишилися діти, внуки та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/