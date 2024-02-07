Меморіал: вбиті росією. Захисник Віктор Непивода з Нікополя, 30 років, Донеччина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Віктор Непивода

30-річний молодший сержант Віктор Непивода загинув 11 березня 2023 року, виконуючи бойове завдання біля села Терни на Донеччині. Внаслідок прямого влучання танкового снаряда в автомобіль засобів радіозв’язку, де перебував воїн, він отримав смертельні поранення.

Віктор народився і жив у місті Нікополь Дніпропетровської області. Навчався у місцевому металургійному технікумі, проте на 3-му курсі залишив навчання та пішов працювати на завод. Був різальником труб на підприємстві «Інтерпайп Ніко Тьюб».

У 2021 році вирішив змінити сферу діяльності та підписав контракт із Десантно-штурмовими військами ЗСУ. Служив у 25-ій окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді. Виконував бойові завдання на території ООС.

Повномасштабне вторгнення ворога зустрів разом із побратимами та продовжив захищати свою країну від окупантів. Влітку 2022-го обійняв посаду командира відділення засобів радіозв’язку.

За час служби захисника відзначили медалями: «За взірцевість у військовій службі» ІІІ і ІІ ступенів, «Учасник АТО» та «За зразкову службу».

«Він був найкращим чоловіком, люблячим батьком і зразковим сином. Шалений патріот нашої України, який боровся за цілісність і суверенітет держави», – розповіла дружина полеглого воїна Каріна

Поховали Віктора на Алеї Героїв у рідному Нікополі.

Удома на нього чекали батьки, дружина і дві доньки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/