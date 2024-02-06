Меморіал: вбиті росією. Людмила Епік, 51 рік, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Людмила Епік

Людмила Епік загинула у березні 2022 року під час боїв за Маріуполь. Вона жила у приватному будинку в Лівобережному районі міста біля ринку.

«Точна дата, на жаль, невідома, приблизно – середина березня. Вона допомагала сусідці вибратися з-під завалів, коли, зі слів іншого її сусіда, прилетів снаряд», – розповіла кума Людмили, Марина Тимакова

Людмилі Епік був 51 рік. Закінчила маріупольську школу №61. Працювала на заводі – у конверторному цеху на крані. У вихідні навчалася, робила манікюр. Займалася йогою, вела здоровий спосіб життя.

«У нас був дуже дружній клас. Пам’ятаю, Люда була найменшою за зростом, дуже мініатюрна. Скромна. Після школи вона розквітла, ставши чарівною жінкою із казковою усмішкою. Була безстрашною, веселою, мала добре серце», – розповіла однокласниця загиблої Тетяна Амеліна «Вона була надзвичайно чуйною і доброю. Ми ніколи не забудемо про неї та не пробачимо її загибелі», – додала Марина Тимакова

У Людмили Епік залишилися син, сестра, мама.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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