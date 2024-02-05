Меморіал: вбиті росією. Тетяна Дорошенко, Харків, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Дорошенко

Життя Тетяни Дорошенко відібрав російський ракетний обстріл Харкова. 23 січня 2024 року ворог вкотре атакував житлові будинки міста. З-під завалів зруйнованого підʼїзду пʼятповерівки вдалося врятувати її чоловіка Юрія, його госпіталізували. Тетяна загинула на місці.

Сім’я жила у Київському районі Харкова, у селищі Жуковського. Тетяна була спортсменкою. Разом із чоловіком займалася стрільбою з лука. Волонтерила в місцевій спільноті «Слобожанські берегині». Обожнювала тварин.

«Це дуже світла і свідома людина. Вона дарувала всім любов, підтримку й усмішку. Ми кілька разів, ще до 2014 року, ходили у походи в Крим. Таня завжди ділилася своїми мудрими думками та порадами біля вогнища, це було заворожуюче – настільки глибока ця людина. Таня та її чоловік Юра – добрі господарі. У їхній квартирі було неймовірно затишно. Не можу повірити, що цієї затишної квартири, де я була у гостях, більше немає», – розповіла подруга Віра. «Вона назавжди залишиться найдобрішою, найсправедливішою, найсвітлішою, найчистішою, найкращою з нас», – зазначила подруга Анна

У Тетяни Дорошенко залишилися чоловік, мама та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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