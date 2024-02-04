Меморіал: вбиті росією. Олена Фоменко, 43 роки, Павлоград, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Фоменко

43-річна Олена Фоменко загинула під час російського обстрілу міста Павлоград Дніпропетровської області. Уранці 23 січня 2024 року, коли йшла на роботу, потрапила в епіцентр влучання снаряда – міський сквер.

Олена Фоменко народилася в місті Золоте на Луганщині. Вищу освіту поїхала здобувати освіту до інституту в Первомайськ рідної області. Працювала машиністкою підйому електроустаткування на шахті «Карбоніт».

Із початком повномасштабного російського вторгнення переїхала до міста Павлоград на Дніпропетровщину. Влаштувалась працювати продавчинею-консультанткою. У вільний час обожнювала створювати картини у вигляді алмазної мозаїки.

«Вона була дуже хорошою людиною. Спокійна, доброзичлива, завжди усміхнена. Усім приходила на допомогу», – розповіла сестра загиблої, Наталія

У Олени Фоменко залишилися сестра та син, який служить в ЗСУ.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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