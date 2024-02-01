Меморіал: вбиті росією. Олена Звєрєва, 22 роки, Гостомель, лютий

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Звєрєва

22-річну Олену Звєрєву російські окупанти розстріляли 25 лютого 2022 року на виїзді з селища Гостомель біля Києва.

Першого ж дня повномасштабної війни російські окупанти вже були у Гостомелі. Я відправив сина, доньку та її цивільного чоловіка Михайла у рідне село дружини неподалік, у Бородянському районі. Не думав, що окупанти і там будуть… 25 лютого Михайлу зателефонували родичі з київської Оболоні. У той час район почали обстрілювати. Вони попросили їх забрати. Зять із донькою поїхали, я дізнався і зателефонував, кажу: «Ви що? Повертайтеся!» А зять відповів, що вже пізно, – розповів батько

Після цього зв’язок із Михайлом обірвався. Телефон ще працював, але ніхто не відповідав. Олександр Іванович сподівався, що вони встигли доїхати до найближчої станції метро і там сховалися.

Згодом правоохоронці з’ясували, що авто розстріляли спецпризначенкі Красноярського ОМОНу та представники інших підрозділів Росгвардії.

Машину із закривавленими тілами побачив місцевий житель і зняв відео. Загиблих медики забрали в морг. Розшукали рідних Михайла. Вони по відео розпізнали його і почали шукати родичів Олени. Її змогли поховати 5 травня 2022-го.

Олена Звєрєва була родом зі села Діброва Київської області. Після закінчення школи влаштувалася на роботу. До війни працювала пекаркою. Із Михайлом вони познайомилися у 2021 році…

В Олени Звєрєвої залишилися батьки і старший брат.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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