Меморіал: вбиті росією. Віталія Машкіна, 35 років, Харків, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Віталія Машкіна

Життя Віталії Машкіної відібрала російська ракета у Харкові 23 січня 2024 року. Тоді вранці ворог двічі атакував житлові квартали міста. Поряд загинула восьмирічна донька Віталії, Кіра.

Віталії Машкіній було 35 років. Вона з сімʼєю жила у Київському районі Харкова. Займалася торгівлею одягу і взуття. Разом із чоловіком виховувала донечку. Вільний час приділяла рідним. Обожнювала відпочинок біля моря.

Віта – це була найдобріша та найпрацьовитіша людина. Дуже відповідальна і порядна, – сказала дружина двоюрідного брата загиблої, Анастасія.

У Віталії Машкіної залишилися чоловік, батьки та інші рідні.

Чоловік Віталії добровільно приєднався до Збройних Сил України.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/