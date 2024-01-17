Меморіал: вбиті росією. Ольга Лисенко, 20 років, Вінниця, липень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ольга Лисенко

14 липня 2022 року жителька Вінниці Ольга Лисенко поверталася додому від стоматолога, коли російська армія завдала ракетного удару по місту. Ольга отримала 98% опіків тіла. 21 липня її серце зупинилося у лікарні.

Ользі було 20 років. Вона народилася у Вінниці. Навчалася у місцевому фінансово-економічному університеті. Працювала у мережі ресторанів швидкого харчування і прагнула професійного зростання. У вільний час гуляла з друзями. Мріяла відвідати Єгипет.

«Вона була дуже доброю, чуйною. Мала спокійний характер. Усім допомагала. Любила тварин», – розповіла мама Тетяна

В Ольги Лисенко залишилися батьки, подруга Даша та коханий Едик.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/