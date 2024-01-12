Меморіал: вбиті росією. Дарія Самофалова, 31 рік, Донеччина, січень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Дарія Самофалова

Життя 31-річної Дарії Самофалової відібрала російська ракета у селі Рівне Покровського району Донеччини. Поряд загинули її чоловік, двоє маленьких дітей, свекруха і племінник. Ракета поцілила у дім свекрухи.

«Усіх, хто там був, окрім трирічної доньки Дарії, Єви, розірвало на шматки. Тіло донечки частково вціліло», – сказала кума та подруга Дарії, Анастасія Новікова-Михайлюк

Дарія була родом із міста Мирноград Донецької області. Закінчила школу з золотою медаллю.

«Даша була завжди веселою, позитивною. Розумна. Мала дуже сильний характер і при цьому була соромʼязливою. Вони з Сашком довго чекали на дитину і були дуже щасливі, коли дізналися, що Даша вагітна», – розповіла Анастасія Новікова-Михайлюк

До народження другої дитини Дарія захоплювалась східними танцями, співала в церковному хорі. Деякий час продавала гуртом одяг і взуття. Коли зʼявилась маленька Єва, присвятила себе сім’ї.

Через повномасштабну війну Самофалові змушені були переїхати до Києва. На Донеччині залишилися мама, брат і свекруха Дарії. До рідних вони навідувалися час від часу. Вирішили приїхати і на різдвяно-новорічні свята.

Дарія з чоловіком та дітьми зупинилися в її мами. 6 січня 2024 року до свекрухи пішли на якихось пів години. Планували принести кутю і привітати зі святами. У той час у дім прилетіла ворожа ракета.

У Дарії Самофалової залишилися мама, брат і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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