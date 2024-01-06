Меморіал: вбиті росією. Вікторія Козак, 35 років, Київ, грудень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Козак

Вікторія Козак загинула від російського обстрілу Києва 29 грудня 2023 року. Тоді ворог масовано атакував Україну ракетами і безпілотниками. Десятки людей загинули.

2 лютого 2024 року Вікторії мало виповнитися 36. Вона жила з родиною у Києві. Закінчивши спеціалізовану школу №139, вступила у Національну академію статистики, обліку й аудиту, вчилася на факультеті «Облік і аудит». Працювала на заводі.

Деякий час Вікторія мешкала у Швейцарії – у своєї сестри. Влітку 2023 року повернулася в Україну, до чоловіка Сергія. Друзі кажуть – вона дуже сумувала за ним і хотіла підтримати.

Вікторія була життєрадісною, позитивною. Обожнювала своїх дітей, любила життя і мала великі плани на майбутнє. Завжди була легкою на підйом. Була творчою людиною. У вільний від основної роботи час займалася ще манікюром. Мріяла про власне житло, – розповіла подруга загиблої, Катерина.

Обстріл Києва 29 грудня відібрав також життя чоловіка Вікторії, Сергія. Спершу його із 80% опіків тіла госпіталізували. Проте врятувати чоловіка не вдалося, 3 січня 2024 року його серце зупинилося.

У Вікторії Козак залишилися батьки, діти, сестра та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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