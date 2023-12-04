Меморіал: вбиті росією. Денис Яцюк, 41 рік, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Денис Яцюк

41-річний Денис Яцюк загинув 3 березня 2022 року на Київщині. Він разом із рідними хотів виїхати з окупованої Северинівки до Умані на Черкащину. Дружина Анна з молодшою донькою Валерією їхали в одній автівці, а він зі старшою Аріною – в іншій. Поблизу Мотижина машини розстріляли російські солдати. Вижити вдалося лише наймолодшій дитині.

«Донька із зятем загинули на місці, а тяжко поранену в ногу Аріну і дивом неушкоджену Валерію окупанти розділили. Меншу привезли у Мотижин і залишили там. Сказали їй, що сестру полікують. Невідомо, скільки часу Валерія ходила там, стукала в двері, аж поки не підібрали інші окупанти і привезли у село Копилів. Потім ми її забрали звідти. Аріна загинула, її тіло вдалося повернути майже через рік», – додав тесть Дениса

Денис Яцюк народився і жив у Києві. Працював інженером. Згодом змінив роботу – став логістом у компанії з виготовлення бетону. На дозвіллі любив рибалити.

«Ми дружили сім’ями, відпочивали разом. Денис був гарною людиною, спокійний, цілеспрямований, чуйний», – розповіла Оксана, подруга дружини загиблого «Вони приїжджали до мене в гості. Можу сказати лише хороше про зятя і доньку… У мене забрали моїх дітей, найцінніше в житті. Досі не можу оговтатися», – додав тесть Дениса

Сім’ю Яцюк поховали в Умані.

У Дениса залишилися батьки, донька, брат із сім’єю, тесть та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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