Меморіал: вбиті росією. Богдана Косаченко, 7 років, Середина-Буда, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Меморіал: вбиті росією. Богдана Косаченко

Життя семирічної Богдани Косаченко відібрав російський удар по місту Середина-Буда на Сумщині. 28 листопада 2023 року близько 12:30 ворог обстріляв громаду. Разом із Богданою того дня загинуло ще двоє людей.

Дана, її мама Галина і вітчим Юрій заїхали у магазин «Аврора». Галя пішла в магазин, а дівчинка з вітчимом залишились у машині. «Прилетіло» позаду автомобіля, якраз де сиділа Богдана. Вітчим був попереду. Вони обоє отримали тяжкі поранення. Галина та інші люди, які були в магазині, вибігли. Занесли поранених усередину. Дана померла на руках у матері. Допомогу дівчинці надавали працівники магазину. Вітчим Дани потрапив у реанімацію у Шостці, – розповіла Тетяна, родичка дівчинки

Богдана Косаченко народилася 4 вересня 2016 року у місті Середина-Буда. Навчалася у другому класі місцевої школи.

Вона була чудова, добра, мила дівчинка з ямочками на щічках. Єдина дитина в сім’ї. Богдана добре навчалася, гарно малювала, обожнювала тварин, – розповіла Тетяна. – Родина збиралась виїжджати з міста, бо життя тут стало нестерпним, але… Я знала її як старанну, активну, непосидючу ученицю. На жаль, наш заклад освіти працює дистанційно, і Богдана якраз у ці часи пішла до школи. Попри те, вона показала себе з гарного боку. Не кожен може так проявитися, зважаючи на те, що уроки відбуваються онлайн, – додала вчителька загиблої Ольга Маркова

У Богдани Косаченко залишилися мама, вітчим і тітка з чоловіком.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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