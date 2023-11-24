Меморіал: вбиті росією. Павло Безсмертний, 31 рік, Київщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Безсмертний

Павло Безсмертний загинув на початку березня 2022 року на Київщині. Він жив у селі Березівка Бучанського району. З перших днів повномасштабної війни російська армія наступала на Київщині, захоплюючи населені пункти області. На початку березня окупанти зайшли і в рідне село Павла.

2 березня чоловік пішов до друга, який мешкав у будинку на протилежному боці Березівки. Після 16.00 вийшов звідти, проте додому так і не повернувся.

Лише 9 квітня 2022 року, після звільнення Київщини з російської окупації, його знайшли вбитим у братній могилі між селами Березівка і Бузова. У Павла було кульове поранення в голову.

Павлові Безсмертному був 31 рік. Жив на Київщині. Працював на складі компанії, що спеціалізувалася на будівельних товарах. У вільний час любив грати у футбол із друзями, а також ремонтувати автомобіль.

«Він був доброю і чуйною людиною, завжди відгукувався, якщо просили про допомогу. Нам його не вистачає…», – сказала сестра загиблого, Анна

У Павла Безсмертного залишилися батьки і сестра.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/