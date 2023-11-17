Меморіал: вбиті росією. Сергій Климчук, 26 років, Нікополь, листопад

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Сергій Климчук

26-річний Сергій Климчук загинув 14 листопада 2023 року від російських обстрілів Нікополя на Дніпропетровщині. Ворог атакував місто безпілотними літальними апаратами.

Сергій був родом із села Привільне, жив у Нікополі. За фахом – агроном, кілька років працював у цій галузі. Останній період життя був торговим представником, а також допомагав дружині створювати фотозони із повітряними кулями. Волонтерив при громадській організації, що надавала гуманітарну допомогу під час війни. Вільний час любив проводити з рідними. За кілька тижнів до загибелі Сергій став батьком.

Він був дуже добрий, спокійний, відповідальний. Прямолінійний – завжди говорив правду, не приховував того, що думав, – розповіла дружина Альона Климчук Сергій був справжнім і сильним, сповненим планів. Він завжди показував приклад людини, яка допоможе. Із першого дня повномасштабної війни був волонтером, – додав друг Михайло Поперечнюк.

У Сергія Климчука залишилися дружина, маленький син та інші рідні.

Підтримати родину:

4441 1144 4773 8665 – картка дружини Альони Климчук

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/