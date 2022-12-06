Меморіал: вбиті росією. Волонтерка Вікторія Афоніна, 53 роки, Бахмут, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Вікторія Афоніна

Вікторія Афоніна загинула 24 жовтня 2022 року внаслідок обстрілів Бахмута. Вікторія була волонтеркою. Попри постійні обстріли, допомагала і тваринам, і людям.

«Був приліт саме тоді, коли годували кішок. Кілька кішок вціліло, є зовсім маленькі кошенята», – розповів чоловік Вікторії Сергій Черевко, якого того дня поранило.

Вікторії Афоніній було 53 роки. Друзі і знайомі згадують її надзвичайно доброю та позитивною людиною. Вікторія захоплювалася рукоділлям, у своїх соцмережах публікувала фото іграшок ручної роботи. Була товариською, любила проводити час із друзями.

«Загинула волонтерка Вікторія у Бахмуті… Ці люди під обстрілами продовжували годувати тварин, допомагали стареньким людям. Вікторія загинула на місці, хлопець – під завалами, двоє в лікарні. Важко говорити», – розповіла знайома загиблої Олена Бугакова.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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