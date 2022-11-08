Меморіал: вбиті росією. Олена Лобузова, 23 роки, Херсонщина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих українців. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації.

NNS під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олена Лобузова

23-річна Олена Лобузова загинула 17 квітня внаслідок удару російської ракети по житловому будинку в селі Рибальче на Херсонщині. Того дня російські військові обстрілювали артилерією Чулаківську громаду, до якої і входить Рибальче. Через ворожу атаку в цьому селі були пошкоджені будинки та об’єкти цивільної інфраструктури.

У Чулаківській територіальній громаді написали: «Втрачене життя молодої жінки, втрачене житло! …Без мами залишилися дітки віком 2 місяці та 2 роки. Це дуже страшно!»

Олена Лобузова за фахом була менеджеркою. З коханим чоловіком створила сім’ю, народила двох діток. Родина жила в любові, будуючи плани на майбутнє. Але окупанти обірвали мрії молодої сім’ї.

«Олена була дуже ніжною та люблячою матусею, життєрадісною. Так хотіла сімейного затишку», – розповіла мама загиблої Юлія Тимчук.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/