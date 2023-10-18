Меморіал: вбиті росією. Анжеліка Герасименко, 47 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анжеліка Герасименко

Життя Анжеліки Герасименко відібрала російська ракета 5 жовтня 2023 року на Харківщині. Того дня жінка приїхала в село Гроза на поминальний обід за українським захисником Андрієм Козирем. Близько 13.00 російська армія завдала прицільного удару по кафе, де саме зібралося багато цивільних.

Анжеліці Герасименко було 47 років. Вона родом із Харківської області. Жила та працювала в селищі Шевченкове неподалік Грози. Займалася підприємницькою діяльністю – мала власну квіткову крамницю. Любила подорожувати.

Добра, позитивна, привітна людина. Насолоджувалась красою краєвидів України. Активна у всьому, що б не починала. Завжди всім допомагала – не лише рідним. Нам дуже важко без неї…, – розповіла рідна сестра Тетяна Герасименко

В Анжеліки Герасименко залишились дві доньки – 22-річна Валерія та 14-річна Марія, батьки

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/