Меморіал: вбиті росією. Іван Гриб, 68 років, Гроза, жовтень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Іван Гриб

Іван Гриб загинув 5 жовтня 2023 року у селі Гроза на Харківщині. Того дня він прийшов у кафе на поминальний обід за односельчанином – військовим Андрієм Козирем, якого перепоховували у рідному селі.

Близько 13.00 російська армія вдарила туди ракетою, убивши більше 50 людей. Поряд з Іваном загинули також дружина Галина і внук Максим Сірокуров із дружиною Аліною.

Іванові було 68 років. Він родом із Житомирської області. До пенсії працював ветеринаром. Дуже любив тварин, обожнював читати. Також раніше разом із дружиною мали велике господарство, а останні роки – тримали курей та качок.

Батько був дуже веселим, позитивним, готовий був завжди приходити на допомогу, – розповіла донька Івана Павловича, Юлія Гриб

У Івана Гриба залишилися донька, внук та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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