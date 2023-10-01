Меморіал: вбиті росією. Захисник Владислав Сеньків, 20 років, Запоріжжя, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Захисник Владислав Сеньків

20-річний солдат Владислав Сеньків, позивний Шрам, загинув 3 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання на Оріхівському напрямку Запорізької області. Воїн отримав смертельні поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу.

Владислав народився у місті Борщів Тернопільської області. Навчався у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя. Лише починав будувати життя, мав багато планів і мрій. Але найбільше прагнув жити у вільній та незалежній Україні.

Під час повномасштабного вторгнення чоловік служив у 116-ій окремій механізованій бригаді Збройних Сил України. Був старшим стрільцем-оператором. Попри юний вік сміливо йшов у бій та виконував усі бойові завдання.

Я ще не бачив таких хоробрих воїнів як він. Він не заслужив цього, адже він не мав ні дітей, ні дружини. Лише зустрічався з дівчиною Настею… Шрам для мене був дуже дорогою людиною, моєю опорою та підтримкою, – розповів побратим загиблого Петро Світлий і усміхнений, з добродушним і щирим поглядом – саме таким бачимо Влада на портреті. Боляче усвідомлювати, що молоде життя обірвала ця жорстока війна, і водночас переповнює гордість за таких мужніх, відважних воїнів, як Владислав, – зазначили у Борщівській громаді

Поховали захисника у рідному місті.

Вдома на нього чекали батьки, брати, сестри.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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