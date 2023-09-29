Меморіал: вбиті росією. Олександр Іванов, 61 рік, Сумщина, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Олександр Іванов

61-річний Олександр Іванов загинув 5 серпня 2023 року в селі Манухівка Сумської області. Того дня близько 14:30 російська армія з мінометів почала обстрілювати вулицю Покровську, де мешкав чоловік. Олександр був на власному подвір’ї, коли за півтора метри від нього розірвався ворожий снаряд. Тіло чоловіка знайшов сусід.

«Він якраз після обстрілу ходив та перевіряв ситуацію. Те, що побачив, не передати словами… Олександр стояв біля літньої кухні на своєму подвір’ї, коли почався обстріл. Можливо, якщо би встиг заскочити у приміщення – залишився би живий», – розповіла староста Манухівки Світлана Мальцева

Олександр народився у Манухівці. Багато років працював трактористом, а останній період життя порався по господарству, допомагав односельцям: сіяв город, рубав дрова. Знайомі пригадують Олександра гарним господарем.

Він мав собаку, тримав курей. У нього завжди був порядок – удома і на подвір’ї, – сказала Світлана Мальцева Олександр ніколи нікому не відмовляв у допомозі. Хтось просить сіно заготовити – він у перших рядах, хтось будується – він допомагає. Компанійський був, комунікабельний. Гарна людина, – зазначила сусідка Алла Василівна

Олександр Іванов жив сам. Більш ніж за десять років до загибелі він поховав дружину. У чоловіка залишились дві доньки, рідний брат і племінники.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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