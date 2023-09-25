Меморіал: вбиті росією. Тетяна Єлтишева, 39 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Тетяна Єлтишева

39-річна Тетяна Єлтишева разом із чоловіком Владиславом потрапила під обстріл із російських «Градів» 9 березня 2022 року. Подружжя загинуло, не дійшовши 50 метрів до свого будинку в Маріуполі.

15 березня 2022-го Тетяні мало виповнитися 40 років. Вона народилася і мешкала в Маріуполі. За освітою – кухарка. Працювала менеджеркою з продажу в компанії чоловіка. Підприємство Владислава виготовляло гістологічне лабораторне обладнання. Пара виховувала двох доньок та сина.

«У нас була найщасливіша родина. Наші батьки робили все, щоб ми ні в чому собі не відмовляли і були щасливими. Мама з татом були дуже добрі, уважні. Тато був працьовитою і веселою людиною. Мама – найкращою подругою, завжди могла підтримати. Вони були найкращими батьками та друзями! Любили життя і Маріуполь!», – розповіли діти подружжя «Тетяна завжди дбала про родину. Була найдобрішою людиною, намагалася всім допомогти. Дуже любила своїх дітей, навчила їх смачно готувати. Ця сім’я дуже любила життя, будували плани… Та, на жаль, не судилося», – розповіла сестра загиблої, Ірина Віфлянцева

Під час повномасштабної війни Тетяна з чоловіком і трьома дітьми переховувалася у багатоповерхівці на вулиці Казанцева.

«9 березня Тетяна з Владиславом пішли шукати звʼязок, щоби зателефонувати знайомим. Коли поверталися додому, потрапили під обстріл «Градами». Сестра загинула миттєво. Владислав – у лікарні, через 10 хвилин після того, як його туди привезли», – розповіла Ірина

Через потужні обстріли рідні змогли поховати Тетяну в дворі будинку лише 15 березня. Згодом її перепоховали на Старокримському кладовищі. Але де саме – рідним невідомо.

У Тетяни Єлтишевої залишилися троє дітей, сестра і батьки.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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