Меморіал: вбиті росією. Захисник Микола Вольський, 21 рік, Донеччина, квітень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Микола Вольський

Старший солдат Микола Вольський, позивний Кадет, загинув 28 квітня 2022 року біля села Шевченкове під Волновахою на Донеччині. 2 травня воїну мав виповнитися 21 рік.

Микола народився у селищі Піщанка Вінницької області. Ще в юні роки мріяв про військову службу. У 2017-2019 роках навчався в Тульчинському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2020-2021 роках проходив строкову військову службу в лавах ЗСУ. У вільний час любив малювати, гуляти з друзями.

2021 року підписав контракт із 9-м окремим мотопіхотним батальйоном «Вінниця», що у складі 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Спочатку був гранатометником, а потім обійняв посаду навідника-оператора БМП. З перших днів повномасштабної війни разом із побратимами боронив Донеччину від російських окупантів.

«Найкращий на світі син, патріот своєї держави. Він загинув за рідних та близьких, щоб ми жили в мирі та злагоді», – зазначила мама загиблого Валентина Миколаївна

Посмертно боєць нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Поховали юного воїна у рідному селищі.

Вдома на нього чекали мама, рідні, друзі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/