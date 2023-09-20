Меморіал: вбиті росією. Анастасія Саксаганська, 25 років, Малі Копані, вересень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Анастасія Саксаганська

Проти ночі 16 вересня 2023 року російські військові викрали Анастасію Саксаганську та її чоловіка Валерія з власного дому на вулиці Комарова у тимчасово окупованому селі Малі Копані на Херсонщині. Маленька донька подружжя Маргарита залишалася в будинку, поки її маму й тата забирали.

Невдовзі Анастасію знайшли загиблою у лісі поблизу села Раденськ Олешківської громади. Жінку вбили пострілами в голову. У Копанях знайшли тіло її чоловіка Валерія. Знайомі родини кажуть: причиною вбивства подружжя може бути їхня відмова співпрацювати з окупантами та отримувати російські паспорти.

Анастасії Саксаганській було 25 років. Вона здобула медичний фах за напрямом акушерська справа. Працювала медичною сестрою-анестезіологинею у перинатальному центрі ІІ рівня імені Клименка в місті Херсон. Разом із чоловіком виховувала донечку Маргариту. Анастасія любила відпочинок зі сімʼєю та друзями. Її пригадують веселою, людиною із гарним почуттям гумору.

«Анастасія багато жартувала і сміялася. От дійсно те, чим вона запаʼмяталася, – це своїми усмішками, сміхом. Вона була легка на підйом, охоче погоджувалася десь іти, щось робити. Легко входила в нові компанії. Ми разом навчалися в медичному, в одній групі. Вона так мріяла про весілля, дитинку… У неї просто забрали життя…», – сказала одногрупниця Анастасії Саксаганської, Валерія Нікітюк «Настя була сонечком у нашому колективі, завжди усміхнена і життєрадісна», – додала колега загиблої Антоніна Пшенична.

В Анастасії Саксаганської залишилися донька, мама, сестра та інші рідні.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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