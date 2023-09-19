Меморіал: вбиті росією. Кароліна Бугаєнко-Хаджава, 2,5 роки, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Кароліна Бугаєнко-Хаджава

Маленька Кароліна із мамою Анастасією, татом Олександром і старшою сестричкою Валерією жила у Центральному районі Маріуполя – у будинку навпроти площі Свободи і Миру. Після початку повномасштабної війни сім’я вирішила переїхати до батьків Олександра на вулицю Зелінського.

До 11 березня всі разом вони переховувалися у підвалі. Але зранку пролунав потужний авіаудар – обстріляли сусідній будинок, загинули десятки людей.

Родина Бугаєнків-Хаджав вирішила шукати безпечніше місце і переселилися в Драмтеатр.

«16 березня ми всі були там. Син був на польовій кухні. Невістка з двома внучками – на другому поверсі. Ми з чоловіком – у кімнаті під сходами. За кілька хвилин до авіаудару я піднялася до дітей наверх. Кароліна хотіла піти зі мною під сходи. Але в нашій кімнаті було брудно, я хотіла спочатку прибрати, а потім її забрати. «Бабуся, я з тобою», – останнє, що почула від Кароліни», – розповіла бабуся Ірина

16 березня 2022 року життя Кароліни відібрав авіаудар російської армії по Драмтеатру. Дівчинці було 2 роки і 7 місяців. Вона загинула разом із мамою.

Третій поверх упав на другий. Я кричу, лізу по тих руїнах. Наді мною нависла плита. Я кричу. Бачу червоний пуховик старшої онуки. Вона разом із сусідською дівчиною стояли біля вікна, це їх врятувало. Невістку з молодшою онукою вбило одразу, – розповіла Ірина

Її сина Олександра, батька Кароліни, вбило уламками на польовій кухні.

Невідомо точно, скільки життів відібрав авіаудар по Драмтеатру, йдеться про сотні людей.

Кароліна – торохтушка, весела, непосидюча. Ходити почала у рік. Весь час хотіла приходити до мене у гості. Гарно говорила, уже вірші розповідала. А перша фраза її була: «Мамо, дай. Собака Тася». Їй подобалось розглядати книжечки, дивитися мультики, ми їй дарували музичні іграшки. У неї була улюблена качечка… У садочок внучка не встигла походити, – розповіла бабуся

Після авіаудару знайти і поховати молодшу онуку й невістку Ірині не вдалося. У Кароліни залишилися бабуся, дідусь і старша сестричка.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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