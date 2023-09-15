Меморіал: вбиті росією. Ярослав Богач, 54 роки, Львівщина, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Ярослав Богач

54-річний Ярослав Богач загинув 9 березня 2023 року в селі Велика Вільшаниця на Львівщині. Там упала російська ракета. Той обстріл відібрав життя також його дружини Оксани, а в будинку неподалік загинули друзі подружжя – Галина, Тарас і Володимир.

Ярослав Богач народився у селі Червоне на Львівщині. Там зростав, навчався в професійно-технічному училищі за спеціальністю слюсар-тракторист. Після служби в армії одружився. Деякий час працював за фахом, а пізніше почав їздити на роботу за кордон. Ярослав уміло будував каміни, печі, робив ремонти, сам креслив і створював дизайн. Співав у церковному хорі.

«Батько був мудрою, працьовитою людиною і з великим серцем. Мав золоті руки. Здається, не було того, з чим він би не міг впоратися. Кожну справу, за яку брався, робив чітко, ретельно, одним словом – ідеально. Багато людей знали його, як чудового майстра. Із мамою вони завжди підтримували одне одного. Пам’ятаю, як всі збиралися і планували – яким буде ремонт в тій чи іншій кімнаті, який дизайн. Батько вкладав у дім не тільки працю, а й свою душу. Мені цього дуже бракуватиме…. Бракуватиме наших сімейних свят… », – сказала донька Марія «Наші батьки збудували чудовий дім, усе продумали та облаштували до найменшої дрібниці. Тато опікувався оселею і достатком у ній, мама турбувалася про дітей і створювала затишок. Вони були добрими, люблячими. Прості і привітні люди. Любили приймати гостей, хоча б на каву, але щоби зайшли. Сильно любили онуків. Дружили з сусідами, допомагали одне одному», – додає донька Надія «Вони були добрими господарями і добрими людьми. Вміли розділити горе і помножити радість. Після початку повномасштабної війни дали прихисток у себе вдома двом сім’ям, які були змушені евакуюватися», – додала племінниця Ярослава, Марія

У Ярослава Богача залишилися доньки Надія і Марія з родинами, а також брат Зеновій та сестра Галина з сімʼями.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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