Меморіал: вбиті росією. Павло Муравський, 18 років, Нікополь, серпень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Павло Муравський

18-річний Павло Муравський загинув проти ночі 9 серпня 2023 року, коли російська армія вчергове обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області.

Павло народився 12 липня 2005 року. Зростав у багатодітній сім’ї. Закінчив Нікопольську гімназію №17, вступив до професійного ліцею в рідному місті. У міській раді Нікополя розповіли, що після закінчення навчання юнак планував піти добровольцем до лав Збройних Сил України та боронити Батьківщину. У вільний час займався волонтерством.

«Попереду – ціле життя, світле і благородне… Могло би бути, якби не ворог, який підло його забрав… Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Павла», – зазначили у міськраді Нікополя

10 серпня 2023 року із Павлом Муравським попрощались у місцевому храмі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

Інші трагічні історії тут: https://nikopolnews.net/tag/memorial/